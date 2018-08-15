Хлібне перемир’я під звуки пострілів – нова активна точка обстрілу на Донбасі

Хлібне перемир’я на околицях Авдіївки розривають звуки пострілів.

Дістатися передової тут можна лише перебіжками на прицілі у бойовиків.

Це ділянка фронту, яку раніше інтенсивні бої обходили стороною. Однак вже тиждень – як терористи змінили тактику.

Міни на світанку, гранатометні постріли надвечір. Калібри ворожого залізяччя змінюються в залежності від часу доби.

З більших калібрів бойовики гатили не зі стаціонарних вогневих точок. Для обстрілу використали автомобілі.

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Відхід вогневої групи прикривали кулеметами.

Вечірні атаки мають інший характер. З автоматичного станкового гранатомета бойовики намагаються накрити квадрати ураження.

Вдень інтенсивність вогню спадає, однак не припиняється. Поодинокі постріли та вибухи тримають українських військових у тонусі.

До слова, якщо не діяти негайно – Україна може втратити Азов.

Опубліковано Серпень, 15 в 20:11



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