Хлібне перемир’я під звуки пострілів – нова активна точка обстрілу на Донбасі
Хлібне перемир’я на околицях Авдіївки розривають звуки пострілів.
Дістатися передової тут можна лише перебіжками на прицілі у бойовиків.
Це ділянка фронту, яку раніше інтенсивні бої обходили стороною. Однак вже тиждень – як терористи змінили тактику.
Міни на світанку, гранатометні постріли надвечір. Калібри ворожого залізяччя змінюються в залежності від часу доби.
З більших калібрів бойовики гатили не зі стаціонарних вогневих точок. Для обстрілу використали автомобілі.
Дивіться: Українські бійці поблизу Майорська вгамували противника за 40 хвилин
Відхід вогневої групи прикривали кулеметами.
Вечірні атаки мають інший характер. З автоматичного станкового гранатомета бойовики намагаються накрити квадрати ураження.
Вдень інтенсивність вогню спадає, однак не припиняється. Поодинокі постріли та вибухи тримають українських військових у тонусі.
До слова, якщо не діяти негайно – Україна може втратити Азов.