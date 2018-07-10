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Хлібне перемир’я зірвано – під вогнем Піски та Авдіївка

Вадим розповідає, кілька днів з часу хлібного перемир’я, оголошеного на період збору врожаю, і справді стало тихіше. Але провокації тривають. Це одна з передових позицій біля Авдіївки. І дістатися туди – ще те випробування.

Дорога добре проглядається і прострілюється, тож нас прикривають вояки, які супроводжують. На вигляд як у кіно, адреналін зашкалює. Розслаблятися не можна, каже Павло.

Та не тільки снайперів варто остерігатися. Арсенал, який застосовують кремлівські найманці, чималий. Павло на війні 2 роки. Сам із Донеччини, він тут, на передовій, бо не з чуток знає про руський мір.

І не хоче жити в невизнаній республіці, існування якої вигідне тільки Кремлю для дестабілізації політичної ситуації в Україні. На іншому українському опорному пункті також потрібно бути вкрай обережним – не стояти біля бійниць і пригинатися, якщо траншея невисока.

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До найближчих ворожих опорників звідси менше 100 метрів, і кремлівські найманці найчастіше цілять по наших позиціях із великокаліберних кулеметів, нехтуючи так званим хлібним перемир’ям.

Поруч – Донецька фільтрувальна станція. Це важливий інфраструктурний об’єкт, який забезпечує водою Донецьк, Авдіївку та ще кілька населених пунктів. Бойовики не раз і не два провокували і звідти.

Однак наші армійці у відповідь не стріляють. Жора, який на війну прийшов добровольцем у 2014, добре вивчив поведінку ворога і не збирається вестися на провокації.

За його плечима – вихід із Іловайська, бої за Піски і Мар’їнку, тепер друга ротація біля Авдіївки. На запитання про втому з усмішкою відповідає: ні, бо ж треба боронити рідну землю стільки, скільки буде потрібно.

До слова, що не так з мінометом Молот.

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