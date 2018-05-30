Хоронили всією школою – у Торецьку провели в останню путь вбиту снарядом 9-класницю

На Ганку школи №7 міста Торецьк збираються діти з квітами. Замість веселої лінійки напередодні іспитів учні прийшли на похорон своєї однокласниці. В порожньому класі директор школи Олексій Головатий показує місце, за яким навчалась загибла від міни бойовиків Дарина Каземірова.

Попрощатися з 15-річною Дариною прийшла вся школа. Не стримували сліз як дорослі, так і діти. За час війни місцеві у прифронтовому місті переживали різні моменти, але смерть дитини шокувала всіх. Однокласник дівчинки Іван пригадує останню зустріч із загиблою коли минулої п’ятниці всім класом вітали її з днем народження.

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Друзі Дарини через сльози згадують, вона була активною дитиною. Гарно малювала, не приховувала свого патріотизму та любов до України, що видно з числених повідомлень на її сторінці у Facebook. Класний керівник дівчини Леонід Макаров запевняє, левова частка дітей його школи попри терор «русского мира» ростуть нормальними українцями.

Трагедія сталася позавчора. За інформацією експертів із наглядової місії дитина загинула від вибуху міни, яка прилетіла близько 11 ранку з району шахти Гагаріна окупованої Горлівки. Б’ють бойовики цілеспрямовано по місту. За останній місяць були прильоти в житлові квартали та лікарню. Учнів відправили на дистанційне навчання.

До слова, окупанти провели 36 обстрілів, багато поранених.

Опубліковано Травень, 30 в 17:21



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