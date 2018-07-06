Хороший масаж серця ламає ребра: нові методики порятунку на воді у Бердянську

Із початку цього року на водоймах країни загинуло вже понад півтисячі українців. Таку сумну статистику наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій. Лише з червня потонули вже 170 людей.

Здебільшого головна причина нещасних випадків – нехтування правилами поводження на воді та зловживання спиртним. Або у випадках загибелі дітей – відсутність батьківського контролю.

Якщо не знати особливості місцевих пляжів і підводних течій, відпочинок на морі може бути небезпечним.

Медики та рятувальники запевняють, у справі порятунку потопельника рішучу роль відіграє кожна хвилина.

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Аби зменшити трагічну статистику, у Бердянську розвивають нові методики порятунку на воді. Наприклад, запроваджують канадську практику, із залученням собак. Трирічний ньюфаундленд Лаунж за командою доставляє до людини рятувальне коло. І за потреби може навіть витягти на берег гумовий човен.

Нагадаємо, у Франківську після ремонту фасаду обвалився балкон разом із жінкою.

Опубліковано Липень, 06 в 21:44



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