Факти / Відео / Україна / Хресна хода у Києві: 20 тис. людей, 5 тис. поліції та 3 затриманих/

Хресна хода у Києві: 20 тис. людей, 5 тис. поліції та 3 затриманих

Перекритий центр Києва, 5 тисяч правоохоронців і тисячі вірян. У столиці відзначають 1030 років Хрещення Русі. Святкування триватимуть два дні.

Перед молебнем вірян Московського патріархату зустрічала кінна поліція, а всіх учасників ходи проводили через металодетектор.

Поліція, Національна гвардія, криміналісти, кінологи і пес Юджин. Сьогодні ж уже є затримані.

Читайте: Хрещення Русі: історія свята і програма заходів

Сьогодні на ходу зібрались майже 20 тисяч людей з української православної церкви Московського патріархату. Представники Вселенського патріарха відмовились до них приїжджати.

Натомість завтра на заходах Київського патріархату – обов’язково будуть. Сьогодні ж уже  є затримані.

До слова, у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі передбачено обмеження руху усіх видів транспортних засобів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Сонце, мухи і шаурма: вся правда про вуличну їжу у Києві
Великий потоп у Києві: 1,5 м води у переходах, зруйновані міст і дороги
Київ та Львів під водою: чому кожна злива перетворює міста на Венецію
Літні тераси Києва: законні та чи зникнуть з вулиць
Конкурс бульдозерів у Києві: завдання і хто поїде до Німеччини
Івана Купала 2018: як зустрічають найзагадковішу ніч українці
Київ 1892. Перший трамвай у Східній Європі!
Київ на межі екологічної катастрофи – Дніпро можуть затопити нечистоти

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка