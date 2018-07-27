Хресна хода у Києві: 20 тис. людей, 5 тис. поліції та 3 затриманих
Перекритий центр Києва, 5 тисяч правоохоронців і тисячі вірян. У столиці відзначають 1030 років Хрещення Русі. Святкування триватимуть два дні.
Перед молебнем вірян Московського патріархату зустрічала кінна поліція, а всіх учасників ходи проводили через металодетектор.
Поліція, Національна гвардія, криміналісти, кінологи і пес Юджин. Сьогодні ж уже є затримані.
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Сьогодні на ходу зібрались майже 20 тисяч людей з української православної церкви Московського патріархату. Представники Вселенського патріарха відмовились до них приїжджати.
Натомість завтра на заходах Київського патріархату – обов’язково будуть. Сьогодні ж уже є затримані.
До слова, у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі передбачено обмеження руху усіх видів транспортних засобів.