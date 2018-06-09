Хто став Міні-світ краси України 2018
Ці дівчатка багато працюють над собою, годинами дефілюють на репетиціях, а хореографією, вокалом чи іншими видами мистецтв займаються щодня. І це при тому, що найстаршій усього 14.
Настя займається повітряними танцями, вивчає японську та мріє стати айтішницею.
Мілена – найдружніша дівчинка за версією учасниць, вона виборола титул Перлина України. А ще вона волонтер, в рідному місті опікується дітьми з синдромом Дауна.
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Від Маріуполя до Тернополя. Конкурс найвродливіших у Чернівцях проводять 13 років поспіль. І щоразу дівчатка вражають своїм талантом, харизмою, щирістю.
Дівчинка має залишатися леді за будь-яких обставин, переконана Настя Галкіна.І 10-річна киянка це довела.
Саме Анастасія стала юною королевою України. Титул Принцеси, Королеви, Перлини – без уваги не залишилася жодна з юних красунь. Усіх – відзначили нагородами.
До слова, Факти писали, як заробляти на прикрасах в Україні.