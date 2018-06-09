Хто став Міні-світ краси України 2018

Ці дівчатка багато працюють над собою, годинами дефілюють на репетиціях, а хореографією, вокалом чи іншими видами мистецтв займаються щодня. І це при тому, що найстаршій усього 14.

Настя займається повітряними танцями, вивчає японську та мріє стати айтішницею.

Мілена – найдружніша дівчинка за версією учасниць, вона виборола титул Перлина України. А ще вона волонтер, в рідному місті опікується дітьми з синдромом Дауна.

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Від Маріуполя до Тернополя. Конкурс найвродливіших у Чернівцях проводять 13 років поспіль. І щоразу дівчатка вражають своїм талантом, харизмою, щирістю.

Дівчинка має залишатися леді за будь-яких обставин, переконана Настя Галкіна.І 10-річна киянка це довела.

Саме Анастасія стала юною королевою України. Титул Принцеси, Королеви, Перлини – без уваги не залишилася жодна з юних красунь. Усіх – відзначили нагородами.

До слова, Факти писали, як заробляти на прикрасах в Україні.

Опубліковано Червень, 09 в 14:06



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