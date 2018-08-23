Хто такі коучі і скільки заробляють
Професія коуча набирає популярності в Україні. Це мотиватори, які допомагають людям побудувати бізнес чи правильно влаштувати особисте життя. У середньому вартість годинної сесії коштує від 50 доларів.
Валерія Шевченко – бізнес-коуч. За плечима у Валерії понад 100 годин мотиваційних зустрічей. Каже, коучі не диктують свої рецепти успіху чи вирішення проблеми, а допомагають людині віднайти власні.
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За допомогою правильних запитань – розкладають у голові все по полицях. Далі допомагають побудувати чіткі плани.
Та головне, як і з психологом – абсолютна довіра. Інакше успіху не буде.
Людині зазвичай вистачає вже 5-х годинних занять, щоб знайти правильне рішення. Професія коуча давно топова в Європі та США, лише починає набирати популярності в Україні.
До слова, робота у кол-центрі: курйози, обов’язки і зарплата.
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