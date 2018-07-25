Hummer H1 від MSA: 510 сил, кевларовий кузов, долає ями завглибшки 1 м

Американська дизайнерська компанія MSA випустила нову цивільну версію легендарного військового позашляховика Hummer H1.

В основі джипа – рама із захисним порошковим напиленням, а кузовні елементи зміцненні кевларом. З огляду на екстремальність умов експлуатації, пневматичні крісла обладнали підігрівом та вентиляцією.

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Нова регульована підвіска Хаммера отримала функцію зміни кліренсу до 18-ти см, а максимальний дорожній просвіт сягає майже півметра. Це дозволяє долати у брід водні перешкоди глибиною до 107 см.

Модернізований дизельний двигун на 510 кінських сил спроможний попри понад 4 т вагу розігнати позашляховик до сотні за 7 секунд. А максимальна швидкість цього монстра становить 196 кілометрів на годину.

У США нова версія Хаммер Ейч1 Hummer H1 коштуватиме 290 тисяч доларів.

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Опубліковано Липень, 25 в 11:56



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