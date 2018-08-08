Хворих носять на руках! У луцькому хоспісі 20 років не працює ліфт

Заручниками у власних палатах стали півсотні пацієнтів ковельського хоспісу. Єдиний ліфт тут не працює. У пана Володимира важка травма хребта – на роботі чоловік впав з висоти і вже 14 років прикутий до ліжка. Доглядають тут добре, каже чоловік, та от на вулицю дуже хочеться.

У хоспісі майже усі пацієнти важкохворі – та опіки і професійного догляду, кажуть, їм не бракує.

Колись тут було декілька відділень лікарні. Після її закриття торік, облаштували хоспіс. Підйомник не працює вже 20 років, вийшов термін експлуатації, тож санітарки мусять носити хворих по сходах на руках – або ж проситися у ліфт поліклініки, яка у цьому ж приміщенні. Та до поліклініки ще треба дійти, тим більше, що на вихідних вона зачинена.

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Крім ліфту – проблем у хоспісі чимало, каже головний лікар. Приміщенню понад півстоліття. Треба замінити тепломережу, відремонтувати систему пожежної безпеки. Тут вже взялися за санвузли – аби пристосувати їх для важкохворих.

На відновлення підйомника треба майже півтора мільйона гривень – та таких грошей хоспіс не має. І в обласній раді їх поки не шукатимуть , кажуть, поки є важливіші питання.

Коли у хоспісі запрацює ліфт, не береться обіцяти ніхто. Знайти мільйон для області проблема. Тому персоналу зібравши усі свої сили й далі доведеться носити хворих на руках.

До слова, падає під землю. Місто Калуш на Франківщині може зникнути.

Опубліковано Серпень, 08 в 12:52



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