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Hyundai Elantra 2019: характеристики та ціна

Південно-корейський автобренд Hyundai оновив свій седан Elantra. Модель 2019 року отримала радикально нове зовнішнє оформлення.

Найпомітніший елемент дизайну – оптика з трикутними ходовими вогнями та передній бампер із великою радіаторною решіткою.

Системи безпеки: камери кругового огляду, системи попередження зіткнень та утримання рядності. А ось під капотом – все без змін.

На вибір – 2-літровий двигун на 147 кінських сил та об’ємом 1,4 літра з турбо-наддувом на 128 коней. Останній комплектуватиметься 6-ступінчастою механічною коробкою або автоматом із подвійним зчепленням.

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Ціна нової Elantra стартує з 26 тисяч доларів.

До слова, в Україні вводять нові покарання за ДТП.

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