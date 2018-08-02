І швидка не під’їде. На Одещині будинок 90-річної жінки заблоковано магазином

Через тиждень Вірі Василівні виповниться 90 років. В столітньому будинку жінка прожила весь свій вік. На прибудинковій території вона вирощувала дерева та квіти. Та кілька років тому, замість зелених насаджень з’явився магазин будівельних матеріалів. Тепер до будинку жінки неможливо під’їхати.

Кілька років тому, родичі старенької намагалися орендувати ділянку біля бабусиної хати, однак у сільраді їм відмовили, аргументуючи це тим, що там буде сільський базар, але під’їзд до будинку залишиться. Однак базар не облаштували, а за певний час здали ділянку в оренду місцевому депутату.

Після появи магазину біля будинку бабусі, родина Смолярів, неодноразово зверталася до голови сільради з проханням вирішити питання в’їзду. Та окрім пустих обіцянок і відмовок ніякої реакції не було.

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Зараз рідні Віри Василівни через суд намагаються оскаржити рішення сільради про передачу ділянки в приватну власність. Та понад рік справа не може зрушити з місця.

Таку поведінку сторони відповідача юристи називають звичайним затягуванням справи.

Водночас, рідні бабусі бояться, що коли наступного разу бабусі стане зле, швидка просто не зможе до неї заїхати.

До слова, електрика – свято, дороги – кам’яна доба: село Бережани на Львівщині.

Опубліковано Серпень, 02 в 22:01



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