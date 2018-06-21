І знову демократія? – нова виставка в PinchukArtCentre

В суботу 23 червня в PinchukArtCentre відкривається нова виставка. Її назва – І знову демократія? 12 відомих світових митців представили свої роботи.

Серед них Деміан Хьорст, Такаші Муракамі, Олафур Еліассон. Тема демократії не проста. Саме тому навіть у назві виставки знак запитання. І роботи не дають однозначної відповіді. Скоріше наштовхують на філософські роздуми.

Колись на честь перемог її слухав Гітлер. За кілька десятиліть її виконували вже на руїнах берлінського муру. Саме вона є гімном Євросоюзу. 9-та симфонія Бетховена – пройшла довгий шлях від диктатури до демократії. А сьогодні створює настрій у залах PinchukArtCentre.

Італієць Лука Єричітано виконує симфонію з середини інструмента. І це не лише ефектна картинка. А й демонстрація – свобода ніколи не давалася легко. Це саме, лише більш “жорстко”, відкриває Деміан Хьйорст. Як його Варфоломій, знімає з себе шкіру, так само довго і болісно люди добиваються свободи.

Або показує Франсіс Аліс. В його відео – діти з Африки, де лише боряться за свободу та вже вільної Європи намагаються зустрітися посеред Гібралтару. Сондра Перрі привезла до Києва свій “Тайфун”. Американка впевнена – як стихія починається з найменшого вітерця, так і бунти виникають з невеликої проблеми.

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Нова виставка в PinchukArtCentre І знову демократія? – це 20 робіт знаних митців сучасності. Ось один з найуспішніших японських художників Такаші Муракамі спеціально для київської експозиції створив “Лева на престолі”.

Хижа тварина тут лагідна, наче кішка. Бо як на картині за яскравими малюнками ми не помічаємо черепів, так за привабливими образами можемо не розпізнати тиранію.

Самого художника в Києві немає. Але його команда переконує – роботу зі складним підтекстом і встановлювати було не легко. Для зали друкували спеціальні шпалери, картину збирали з фрагментів.

Паралельно з “Демократією”, в PinchukArtCentre демонструють “Червону книгу – радянське мистецтво Львова 1980-1990-тих та персональний проект Лесі Хоменко “Перспектива”.

Це проекти дослідницької платформи PinchukArtCentre, яка створює архів сучасного українського мистецтва та демонструє результати своєї роботи у виставках. Виставки триватимуть до 6 січня. І як завжди вхід вільний.

До слова, відомі картини “воскресили” у 3D.

Опубліковано Червень, 21 в 19:34



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