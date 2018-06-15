ICTV став номінантом премії PromaxBDA з промо-роликом шоу Комік на мільйон

Нью-Йорк зустрічає кращих представників у світовій телеіндустрії в області промо та дизайну. Сьогодні столиця світу вручає свого роду телевізійний Оскар. І телеканал ICTV – один із номінантів.

За останні 5 років ICTV тричі був в призерах всесвітнього фестивалю: у 2014 році канал завоював 2 бронзи: за заставку до програми Машина часу, і за дизайн логотипу програми Розіграш.

Минулого року був відзначений промо-ролик Дизель шоу. Боги. Цього року канал ICTV номінований з промо-роликом шоу Комік на мільйон в номінації Entertaiment program spot.

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Серед конкурентів – такі “монстри”, як Comedy channel, FOX, the Walt Disney company. Власниця компанії Anatomy media Ґабріелла Мірабеллі була однією із тих, хто оцінював номінантів. Фахівець зазначає, що авторитетному журі було складно обирати переможців, оскільки роботи – надзвичайно креативні.

Цьогоріч ICTV на п’єдестал не зійшов, утім потрапляння у шістку фіналістів – велике досягнення не лише для каналу, а й для українського телебачення у цілому.

Бюджети на виробництво у нас у рази нижчі, а технічні можливості не завжди йдуть у ногу з часом. Проте досвід ICTV демонструє, що конкурувати із родоначальниками трендів – можна. І навіть треба. Адже далеко не завжди шалені бюджети припідносять на вершину.

До слова, українці підкорили журі America’s Got Talent.

Опубліковано Червень, 15 в 14:54



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