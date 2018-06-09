Ігри героїв: хто виграв на змаганнях незламних ветеранів АТО

36-річний черкащанин Сергій Прядка на фронт записався добровольцем у 2015-му. У складі 54-ї механізованої бригади пройшов справжнє пекло війни. Воював на Світлодарській дузі, отримав поранення – рік тому його авто підірвалося на протитанковів ракеті.

Він втратив одну ногу і пальці на на другій нозі. Був і біль, і відчай, але жодного разу чоловік не пожалкував, що пішов захищати країну.

Нині він доводить, мужній характер – важливіший за здорове тіло. Адже нині ці бійці змагаються на витривалість на Іграх героїв. За 12 хвилин виконують кілька завдань – підняття гирі, штанги, вправи зі спортивним кубом та важким м’ячем.

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Більшість з учасників до фронту були зовсім неспортивними, не ходили до тренажерної зали і підтягувались лише кілька разів. Війна, кажуть, навчила, боротись, не тільки з ворогом, а й з самим собою.

Все це рузультат щоденних тренувань, по кілька годин через біль та страждання, знову й знову вже тут у мирному житті доводити, що життя не закінчується у шпиталі, а відсутність ноги чи руки – це лише виклик.

Ігри героїв проходять в Україні втретє, мета – влаштувати зустріч побратимам. І вони своїм прикладом надихають тих, хто після фронту впав у відчай.

Переможці восени зберуться у Києві на фіналі. А нині після змагань підтримали Клима Клименка – хлопчика, який лікується у Німеччині після того, як у мирному Краматорську від обстрілу бойовиками його врятувала мама, закривши собою.

До слова, Міжнародні танкові змагання НАТО: на якому місці Україна.

Опубліковано Червень, 09 в 20:12



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