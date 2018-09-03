Ігри та тематичні уроки – нові методики викладання у Львові

У львівському навчально-виховному комплексі Малюк цьогоріч від традиційної лінійки не відмовилися. Утім урочистості значно скоротили. А замість сірої шкільної форми, діти одягнені у святкові вишиванки.

У шерензі малюки довго не стоять, чимшвидше крихіток ведуть у класні кімнати на їхній перший урок. Дебютний він не лише для дітей, але й вчителів. Адже від сьогодні вони навчатимуть учнів за принципами нової української школи. Урок розпочинають із ранкового знайомства.

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Для цієї початкової школи освітня реформа не в новинку. Директор Христина Мацьків розповідає: уже декілька років вони викладають за програмою Крок за кроком. Це найкращі педагогічні методики світу. Більше ігор, ті ж ранкові зустрічі та тематичні уроки. А головне дитину до науки не примушують, а навчають її відповідальності.

Аби малюки до навчального процесу легше адаптувалися, сьогодні занять у школі не буде. А уже завтра ці крихітки та понад 9 тисяч першачків в усіх школах Львова розпочнуть навчання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які класи омине реформа шкільної освіти

Опубліковано Вересень, 03 в 13:26



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