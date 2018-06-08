Імпорт риби з Норвегії: як ловлять та шлях в Україну

Вже кілька років Норвегія головний експортер риби в Україну. За підсумками минулого року країна взагалі встановила рекорд і продала нам понад 2,5 млн тонн риби. Але можна не чекати поки рибу доставлять до України і вирушити до Норвегії на риболовлю самостійно. В південно-західній частині країни можна полювати за рибою в морі чи річці. Є й додатковий бонус – все, що зловили, можна забрати додому. Щоправда, якщо це не більше 20 кг.

Без підготовки в море вас не пустять. Снасті, вудки, сітки можна привезти з собою або орендувати. За добу – від 150 гривень. Врахуйте, що сувора норвезька природа не зважає на гроші.

+17 спека для Норвегії, у морі ще й вітер та хвилі. Костюм щонайменше врятує від сонця та солоної води.

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Для керування човном посвідчення не потрібне.

Ввечері всі рибалки збираються на базі і починається чищення риби, головний процес – філетування. З туші відділяють філе, миють і сушать. Дрібну рибу часто віддають для наживки.

На добрій базі є холодильники. Підсушену рибу можна заморозити і відвезти додому у спеціальних контейнерах, тут нічого не викидають. Рибу, що не забирають із собою, грілюють. А обрізками пригощають голодних норвезьких птахів.

До слова, іспанські інвестиції в українське сонце. Компанію Аксіона називають світовим лідером у виробництві зеленої енергії.

Опубліковано Червень, 08 в 17:05



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