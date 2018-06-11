Ім’я замовника і наступні у списку: “кілер” Бабченка розкрив нові подробиці

Нові подробиці від “кілера” Аркадія Бабченка. Замовник вбивства російського журналіста Борис Герман мав на меті вбити 60 людей до осені.

Про це в інтерв’ю BBC розповів виконавець злочину Олексій Цимбалюк.

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За його словами, домовленості з Борисом Германом розпочались ще на початку квітня, а список жертв поступово зростав з 30 до 60 осіб.

Наступними цілями були активіст одеського Євромайдану Тодор Пановський і колишній працівник Федеральної служби безпеки Росії Ілля Богданов.

Повного списку на ліквідацію Цимбалюк так і не отримав.

До слова, Луценко розповів про причину імітації вбивства Бабченка.

Опубліковано Червень, 11 в 14:13



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