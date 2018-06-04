Інституту мікробіології і вірусології – 90! Які відкриття роблять українські науковці

Тут роблять сенсаційні відкриття – розробляють ліки проти вірусів, перевіряють вже наявні медикаменти, шукають способи збільшити врожайність.

Факти ICTV побували в Інституті мікробіології і вірусології, якому 90 років. Його заснував легендарний український дослідник Данило Заболотний, і тепер інститут носить його ім’я.

Попри брак коштів, матеріально-технічного оснащення та не надто великий інтерес з боку держави – Інститут активно розвивається, а його розробки можуть сміливо конкурувати зі світовими.

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Ліцензії на їхні відкриття купують у США, Чехії та Словаччині. У скромному приміщенні з не менш скромним фінансуванням українські вчені роблять сенсаційні відкриття.

Тут не тільки створюють нове, а й перевіряють готове.

До слова, у Хмільнику на Вінниччині, колишні АТОвці, створили для себе центр фізичної підготовки та реабілітації.

Опубліковано Червень, 04 в 14:14



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