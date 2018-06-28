Інтернет в метро і робочі ескалатори: проект Олександра Барабошка

Токові зміни вже сьогодні цінніші за глобальні проекти, які ніколи так і не реалізують. Герой нашого наступного сюжету, учасник телепроекту Нові лідери, популярний блогер Олександр Барабошко. Молодий чоловік не бере собі за мету змінити планету, а покращити життя навколо себе. Наприклад, добитися, аби відремонтували ескалатор поблизу вокзалу, провели в метро інтернет чи встановили розетки в поїздах.

Його десятки разів анонсували чиновники, обіцяли мобільні оператори. Але з інтернетом в київському метро досі глухо.

Зрушити цей камінь взявся київський блогер Олександр Барабошко. В інтернеті відомий як Крус.

Це він, хлопець з бородою, який 5 років тому за одну ніч став відомим сотням тисяч. На початку Революції гідності організував провокативну трансляцію з Майдану. Яку і хвалили, і ганьбили, але подивилися понад 80 тис людей. Далі були цілком приземлені теми.

Блогер показує в інтернеті, як комунальники тиждень не можуть зарити яму, і як будують дорогу до Євробачення.

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І для нас – вже конкретні результати роботи. Ескалатор поблизу столичного вокзалу роками мертво стояв на місці.

На заправці водії довго ламали машини у величезній ямі. Написав – зробили. Правда, згодом з’явилася інша.

Олександр – один з учасників телепроекту Нові лідери. Його програма – не глобальні, а точкові зміни вже зараз.

Він береться за теми, які хвилюють конкретно його. Сам встановлює термін за який має вирішити задачу, і починає діяти. Знімає відеоблоги, пише статті, дає інтерв’ю. Паралельно вираховує, де можна зустрітися з високопосадовцями. Ставить запитання, нагадує проблему.

Олександр впевнений – покращити життя може і має кожна сучасна людина. Не варто одразу братись за глобальні завдання. Для початку достатньо пофарбувати двері під’їзду, прибрати сміття чи просто сісти і написати скаргу, якщо вас щось не влаштовує. І вже, маючи власний реалізований проект, вимагати чогось від інших.

До слова, навчити людей відстоювати свої права – програма Сергія Бреуса у Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 28 в 20:40



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