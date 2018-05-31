Інтерсіті в Україні: все про потяги та розвиток перевізника

Швидкісні потяги Інтерсіті в Україні з’явилися 6 років тому. У травні 2012 року з Києва до Харкова вирушив перший комерційний рейс. А менше ніж за місяць потяги класу Інтерсіті почали свій регулярний рух. За 6 років вони перевезли майже 17 млн пасажирів.

Нині до столиці з Харкова можна дістатися за 4.5 години, з Дніпра та Львова за 5 годин, із Запоріжжя за 7. Наприкінці 2016 року Укрзалізниця запустила й міжнародний швидкісний Київ-Львів-Перемишль.

За кілька років Інтерсіті з’єднає столицю і з Миколаєвом, Луцьком та Рівним.

Дивіться: Книжковий Арсенал у Києві: тисячі новинок на будь-який смак

Екс-очільник Південно-Західної Залізниці Олексій Кривопишин згадує: “Найактивніше залізницю держава розвивала під час підготовки до Євро 2012, тоді привела до ладу 4,5 тисячі кілометрів колій, і побудувала ще 300 кілометрів. Нині ж розвиток швидкісного сполучення загальмував.”

Вислів Час – це гроші стає для українців дедалі актуальнішим. Тож швидкісні Інтерсіті стають для пасажирів зручним та необхідним транспортом.

До слова, навчальний рік завершився, контрольні написані, діти щасливі. Та багатьом батькам від цього не легше, вони занепокоєні системою освіти.

Опубліковано Травень, 31 в 14:25



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.