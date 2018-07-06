Івана Купала 2018: як зустрічають найзагадковішу ніч українці
У музеї під відкритим небом Пирогово під Києвом зараз святкування Івана Купала у самісінькому розпалі.
Людей прийшло чимало це – і молодь, і сім’ї з дітьми.
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Дівчата плетуть віночки, щоб найти милого. Він має бути з різних трав.
А ще сьогодні молодь шукає цвіт папороті. За легендою вона з’являється лише на мить. Але той хто її побачить – буде щасливим і багатим.
Факти ICTV також зібрали 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів.
2018-07-06
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