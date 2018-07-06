Івана Купала 2018: як зустрічають найзагадковішу ніч українці

У музеї під відкритим небом Пирогово під Києвом зараз святкування Івана Купала у самісінькому розпалі.

Людей прийшло чимало це – і молодь, і сім’ї з дітьми.

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Дівчата плетуть віночки, щоб найти милого. Він має бути з різних трав.

А ще сьогодні молодь шукає цвіт папороті. За легендою вона з’являється лише на мить. Але той хто її побачить – буде щасливим і багатим.

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Опубліковано Липень, 06 в 21:37



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