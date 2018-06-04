Факти / Відео / Lifestyle / Jaguar, Rolls-Royce, Cadillac та навіть авто королеви - змагання ретро-автівок у Львові/

Jaguar, Rolls-Royce, Cadillac та навіть авто королеви – змагання ретро-автівок у Львові

Антикварні автомобілі з Естонії,  Латвії, Фінляндії, Німеччини та Польщі. До Львова на фестиваль Leopolis Grand Prix з’їхалися 200 власників ретроавтівок.

Рожевий Cadillac, апельсинове Chevrolet, блискучий Jaguar, Rolls-Royce англійської королеви. Найдешевше авто – $300. Є й такі, що коштують аж 300 тис. Всі ці залізні коні вишикувались у парку культури Львова.

Ось цим німецьким жукам понад 50 років. Та серед ретрокарів є й зовсім старожили. Cadillac 1912-того року.

Дивіться: Мото-фестиваль Тарасова Гора 2018: ретро-мотоцикли та майстер-класи

Сергій – колекціонер із Харкова приїхав на DeSoto – С6. Раритету 80 років. Ця машина – єдина в Україні. Щоб привести її до ладу, власникові знадобилося 7 років. Та найцікавіше, такою автівкою їздив сам Волт Дісней.

На фестивалі  Leopolis Grand Prix ретро авто змагалися у перегонах, а ще – у конкурсі з елеганції.  Кожен власник мусить представити своє авто в стилі і в тих роках, в яких його авто було виготовлено.

Гості фестивалю з цікавістю розглядають і фотографують раритетні машини. А малеча – ще й вправляється у знанні марок авто.

До слова, Факти писали про 18 найнадійніших вживаних авто до 5 тис. євро.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Надшвидкі зарядні станції для електрокарів: за 15 хвилин та від 60 грн
Renault
Третє покоління Renault Kangoo: ціна та характеристики
Новий захист авто від угону: чіп для брелка сигналізації за 3,5 тис.
Як карають героїв парковки і місцевих “Шумахерів”
Як iPhone X: 550-сильний електричний кросовер Buick Enspire з автопілотом
Американські muscle car, радянські волги, авто із баром та машина Брежнєва – Old Car Land 2018
Mercedes-Maybach Vision: електрокар з 750 кінськими силами
Перший український електроджип та ціни на електрокари

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка