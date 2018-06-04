Jaguar, Rolls-Royce, Cadillac та навіть авто королеви – змагання ретро-автівок у Львові

Антикварні автомобілі з Естонії, Латвії, Фінляндії, Німеччини та Польщі. До Львова на фестиваль Leopolis Grand Prix з’їхалися 200 власників ретроавтівок.

Рожевий Cadillac, апельсинове Chevrolet, блискучий Jaguar, Rolls-Royce англійської королеви. Найдешевше авто – $300. Є й такі, що коштують аж 300 тис. Всі ці залізні коні вишикувались у парку культури Львова.

Ось цим німецьким жукам понад 50 років. Та серед ретрокарів є й зовсім старожили. Cadillac 1912-того року.

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Сергій – колекціонер із Харкова приїхав на DeSoto – С6. Раритету 80 років. Ця машина – єдина в Україні. Щоб привести її до ладу, власникові знадобилося 7 років. Та найцікавіше, такою автівкою їздив сам Волт Дісней.

На фестивалі Leopolis Grand Prix ретро авто змагалися у перегонах, а ще – у конкурсі з елеганції. Кожен власник мусить представити своє авто в стилі і в тих роках, в яких його авто було виготовлено.

Гості фестивалю з цікавістю розглядають і фотографують раритетні машини. А малеча – ще й вправляється у знанні марок авто.

До слова, Факти писали про 18 найнадійніших вживаних авто до 5 тис. євро.

Опубліковано Червень, 04 в 22:27



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