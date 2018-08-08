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Йдуть подвійними атаками та не чекають заходу сонця – нова тактика бойовиків

Вогонь на ураження під Новолуганським відкривають вдень, бойовики не чекатимуть заходу сонця.

Одна з ворожих позицій – лівий берег річки Луганка, і залізобетонний міст як укриття. Саме звідти напередодні проросійські бойовики накривали українські опорники.

Попри подвійну атаку, військові бій витримали без втрат і поранень, а от армійський годинник на позиціях отримав перший шрам.

– Висів у нас годинник армійський, але тепер не висить, а стоїть – буде тепер пам’ять. Це доводить, що б’ють вони прицільно, – говорять бійці ООС.

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Пробиті мішки, зрешечений годинник, обстріл на цих позиціях розпочався прямо серед білого дня. Армійці кажуть, вогонь був на стільки щільним, що кулі залітали прямо в укриття.

Вчора Факти ICTV писали, як ворог провокує бійців ООС на вогонь.

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