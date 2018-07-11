Jeep Wrangler 2019: нові характеристики та ціна

Американський автовиробник Jeep оприлюднив комплектацію свого позашляховика Wrangler моделі 2019 року для европейського ринку.

На відміну від версії для Азії та Близького Сходу, де Wrangler отримали найпотужніші мотори на 3,6 літра та 280 кінських сил, європейцям будуть доступні не набагато слабкіші, але економічніші агрегати.

Дволітровий бензиновий з турбіною видаватиме 272 конячки, а турбодизель на 2,2 літра генеруватиме 200 кінських сил. Всі мотори працюватимуть в тандемі з 8-ступнічастою автоматичною коробкою передач. При цьому навіть масивна 5-дверна версія розганятиметься до сотні менш ніж за 10 секунд.

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Всі моделі матимуть повний привід, який за потреби навіть на швидкості 70 кілометрів на годину може перемикатися лише на два колеса.

У продаж в Європі модель Jeep Wrangler надійде вже у вересні. Ціна стартує від 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, рух у центрі Києва заблокували євробляхери.

Опубліковано Липень, 11 в 11:20



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