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Йога, лекції і спорт! Розважальний куточок для пенсіонерів у Києві

У похилому віці люди із задоволенням свій вільний час проводять активно і з користю.

Група пенсіонерів, які займаються йогою. І більшість з жінок уперше в житті взялися за спортивно-дихальні практики. Раніше дороге та модне задоволення було недоступним. Тепер, сімдесятирічна пані Алла запишеться на курс, бо вже з першої спроби відчула: біль у грудях зник.

У яскравому куточку столичного гідропарку є ціла зона відпочинку для людей похилого віку.  Спорт, майстер-класи з краси та навіть лекції з правознавства.

І все це для столичних людей похилого віку – безкоштовно. Клуб для пенсіонерів відкрився минулого року.

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Організатори переконують, головна мета – не лише розважати старше покоління, а  показати їм, що на пенсії життя зовсім не закінчується. І воно може бути яскравим, цікавим. І у солідному віці можна навіть знайти своє кохання.

Подібні клуби для людей похилого віку вже давно користуються популярністю в усьому світі. І їх активно підтримують на державному рівні. Там пенсіонери позують для модних глянців, мандрують та навіть знімаються у фільмах. Натомість в Україні ситуація кардинально протилежна. Після того, як людина виходить на пенсію – держава про неї майже забуває.

Але розмінявши 7-й і 8-й десяток – ці люди не втрачають запалу, оптимізму і жаги до життя.

До слова, активні та працюючі навіть у 90 – як живуть на пенсії у Португалії.

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