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Канадська лохина – чим корисна та де знайти в Україні

Вологолюбна канадська лохина росте у піску. Інженер з Миколаєва Олег Матинга не просто посадив на своїй дачі кущі зі смачною ягодою, а ще й два роки отримує непоганий врожай.

Три роки тому це було дуже ризиковане рішення. Піщаний ґрунт непридатний для вирощування лохини, бо рослина дуже примхлива. Для кожного куща чоловік підбирав окремий хімічний і механічний склад ґрунту та її вологість.

Для створення одного гектара плантації потрібно інвестувати 30 тис. доларів. Якщо добре доглядати за кущами, вкладене повернеться за 7 років.

Підприємець тільки вивчає ринок збуту. Продає лохину за замовленнями в соцмережах і заощаджує на витратах. На плантації працюють тільки Олег з дружиною. Разом підрізають кущі, борються з бур’янами, збирають ягоди.

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Садову лохину вивели вчені Канади. Існують десятки сортів рослини. Олег вирощує три найкращі сорти великої і солодкої, корисної для здоров’я ягоди. Вона чистить кров і судини, в ній багато вітамінів групи В, – додає дружина Олена.

Сезон лохини триває липень і серпень. Тож, в поціновувачів корисної ягоди часу небагато, аби вдосталь наїстися солодкого і корисного продукту. Втім, лохина добре зберігається у холодильнику без заморозки понад 4 тижні. І після кількох місяців у морозилці смакує наче свіжа.

До слова, ніжинські огірки: унікальні рецепти соління та консервації.

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