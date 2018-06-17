Каштан і котлета по-київськи: бронзові презентації столиці

Київ вражає своєю історією. Тут безліч стародавніх пам’яток, а поряд з ними з’являються й нові. Учасники проекту Шукай створюють серію бронзових міні-скульптур,які презентують столицю. Серед них київський каштан, екіпаж, трамвай, торт, сухе варення та котлета по-київськи. Кожна мініатюра розповідає про давні символи столиці.

Через ці київські символи люди знайомляться з містом. І кияни, і гості.

Уже встановлено 6 бронзових мініатюр з 12 запланованих, і 4 з них на Хрещатику.

Кулінарні візитівки – котлета по-київськи та київський торт. Четверта скульптура – традиційне сухе варення.

Мета проекту – це спонукати людей гуляти Києвом.

Біля кожної мініатюри зображений Qr код. Його можна відсканувати, перейти на сайт та дізнатись історію символу. Наприклад, коли в столиці з’явився перший трамвай.

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Розмір скульптурок не перевищує 13 см, і важать вони не більше 2 кг. Однак за кожною стоїть кропітка робота багатьох людей.

Автомобіль цілісний і здається він цілісний, але там дуже багато деталей: і крила, і колеса, і ричажки, з яких це все потім паяється, і вже ви бачите той витвір, який перед Вами.

Роботу розпочинають з ескізу. Спочатку модель виготовляють з пластиліну, потім знімають гіпсову форму.

Згодом виріб відливають у бронзі. Процес виготовлення міні-скульптури триває до одного місяця.

Ідея міні скульптур не нова, її давно полюбили в багатьох європейських містах, однак автори проекту Шукай зробили його особливим, у бронзових мініатюрах відтворюють історію великого міста.

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Опубліковано Червень, 17 в 16:38



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