Катастрофи з урожаєм не буде: на Україну йде похолодання
На Волині врожай картоплі врятували недавні дощі. Сонце сушило землю в травні і на початку червня, тепер – майже щодня опади. Та рясні зливи картопля теж не любить, тож до збору врожаю господарі все одно нервуються.
Синоптики заспокоюють – катастрофи з урожаєм не буде. Аграрії Півдня справді можуть мати втрати, але в масштабах країни – вони будуть незначними.
Про врожай і вартість ґрунтових овочів говорити рано. З 30 червня їх щедро полиє дощ. По всій Україні прогнозують похолодання.
– На нас сідає холод зі Скандинавії, ми очікуємо похолодання по всій території України, суттєве. На Півдні це похолодання досягне 1-2 липня, тоді вже люди дещо відпочинуть від спеки, – говорить Тетяна Адаменко, керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру.
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Приміром, пшениці зберемо менше лише на 10%, ніж торік. На вартість хліба це не вплине.
До слова, де в Україні вирощують екологічно чисту продукцію.