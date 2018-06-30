Катастрофи з урожаєм не буде: на Україну йде похолодання

На Волині врожай картоплі врятували недавні дощі. Сонце сушило землю в травні і на початку червня, тепер – майже щодня опади. Та рясні зливи картопля теж не любить, тож до збору врожаю господарі все одно нервуються.

Синоптики заспокоюють – катастрофи з урожаєм не буде. Аграрії Півдня справді можуть мати втрати, але в масштабах країни – вони будуть незначними.

Про врожай і вартість ґрунтових овочів говорити рано. З 30 червня їх щедро полиє дощ. По всій Україні прогнозують похолодання.

– На нас сідає холод зі Скандинавії, ми очікуємо похолодання по всій території України, суттєве. На Півдні це похолодання досягне 1-2 липня, тоді вже люди дещо відпочинуть від спеки, – говорить Тетяна Адаменко, керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру.

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Приміром, пшениці зберемо менше лише на 10%, ніж торік. На вартість хліба це не вплине.

До слова, де в Україні вирощують екологічно чисту продукцію.

Опубліковано Червень, 30 в 14:24



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