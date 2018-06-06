Катери та безпілотники: як на Херсонщині контролюють кордони
По суші і по воді порушники не пройдуть, запевняють прикордонники. У Херсонській області після окупації Криму в служби стало більше катерів, і навіть з’явився безпілотний літак.
Робота херсонських прикордонників починається о 6 ранку. Вони спільно обстежують контрольований прикордонний район і заодно ловлять браконьєрів.
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Прикордонники настільки добре оснащені і активні, що працюють краще за рибінспекторів. З початку року вони виявили десятки порушників, що завдали державі збитків на 5 мільйонів гривень.
Наразі безпілотний літак контролює море та лимани. Прикордонники планують застосовувати його і для обльоту адміністративної межі з Кримом на суходолі. Під охороною вся зона відповідальності Азово-Чорноморського управління майже півтори тисячі кілометрів.
До слова, на Вінниччині, колишні АТОвці, створили центр фізичної підготовки та реабілітації.