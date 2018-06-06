Катери та безпілотники: як на Херсонщині контролюють кордони

По суші і по воді порушники не пройдуть, запевняють прикордонники. У Херсонській області після окупації Криму в служби стало більше катерів, і навіть з’явився безпілотний літак.

Робота херсонських прикордонників починається о 6 ранку. Вони спільно обстежують контрольований прикордонний район і заодно ловлять браконьєрів.

Дивіться: Лицарський турнір у Миколаєві: удари з усієї сили та ніякого жалю до жінок

Прикордонники настільки добре оснащені і активні, що працюють краще за рибінспекторів. З початку року вони виявили десятки порушників, що завдали державі збитків на 5 мільйонів гривень.

Наразі безпілотний літак контролює море та лимани. Прикордонники планують застосовувати його і для обльоту адміністративної межі з Кримом на суходолі. Під охороною вся зона відповідальності Азово-Чорноморського управління майже півтори тисячі кілометрів.

До слова, на Вінниччині, колишні АТОвці, створили центр фізичної підготовки та реабілітації.

Опубліковано Червень, 06 в 11:16



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.