Каяки і рафтинг: де покататись і ціна

Рафтинг – одна із найбільш екстремальних розваг на Прикарпатті й неабияк користується попитом серед туристів. Коштує таке задоволення 400 грн з людини. А протяжність спуску – аж 10 км. Та спраглі до екстриму люди не вагаючись сідають у великі надувні човни й вирушають у сплав вируючим потоком. Аби перестрахуватися від удару об каміння – обов’язково надягають шоломі

Додаткове екіпірування – гідрокостюм та спеціальне взуття. Вони не лише захищають від намокання, а й рятують руки та ноги від подряпин, якщо раптом хтось опиниться у воді. Кожним рафтом керує досвідчений інструктор.

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Та сплавлятися гірськими потоками можна не лише на рафтах. На Прикарпатті також популярні каяки – оренда коштує 550 грн. Підкорити на них стрімкі річки нелегко, але цілком можливо, треба лише опанувати мистецтво веслування. Хто зважився, не шкодує.

Якщо ж підкоряти гірські потоки лячно – спробуйте рівнинні ріки. Зокрема Десну, Дніпро чи Буг. Столиця, виявляється, чудово підходить для прогулянок на каяках.

З інфраструктурою тут проблем немає: за останні роки мережа прокатів каяків суттєво розвинулася. Киянам навіть пропонують ранкові і вечірні двогодинні екскурсії – за 100 грн з особи.

Та Київ з води виглядає зовсім, по-іншому. Щодня в цьому пересвідчується майже сотня охочих. До того ж і попит на цей вид дозвілля щороку зростає.

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Опубліковано Червень, 16 в 16:57



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