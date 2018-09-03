KIA Sportage – переможець продажів в класі кросоверів і на ринку нових авто
Кросовери користуються все більшим попитом. Це доводить статистика Асоціації автовиробників України. Згідно за результатами, Kia Sportage, що був популярним у минулі роки, продовжує займати лідируючі позиції. І в серпні знову став переможцем продажів, як в класі кросоверів, так і на ринку нових авто і цілому.
Поціновувачі кросоверів вже мають змогу познайомитися з оновленою моделлю, що має більш емоційний дизайн, та розширене оснащення в той же час зберігши конкурентну ціну.
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Виробники сподіваються, що автомобілісти гідно оцінять новинку. Та планують і надалі тримати флагманські позиції на ринку кросоверів.
До слова, топ-3 найпопулярніших авто в Україні.
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