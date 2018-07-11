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Кімнати страху на колесах. Чому в українських трамваях бояться їздити навіть водії

80% харківських трамваїв та тролейбусів – небезпечні для життя – Укртрансбезпека виявила порушення під час перевірки електротранспорту.

Перший же трамвай – іржавий, з дірками у підлозі, хитає з боку в бік, наче під час шторму. Аналогічна ситуація і в першому ж тролейбусі. Жінка, яка працює водієм 13 років, не побоялася розказати, що ремонтує тролейбус за власні гроші, її машині вже 12 років, і возити в ній пасажирів їй страшно.

– Планового ремонту не було 4 роки. Машині 12 років – жодного разу не було капітального ремонту. Мені ж возити. Відповідати за пасажирів! Не вони ж відповідають, у мене в’язниця за спиною, – коментує Вікторія, водійка тролейбусу.

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Комунальне підприємство Харкова видає себе за банкрута і отримує 100 млн гривень дотації з міського бюджету. Працівники депо не на камеру зізнаються – щодня вони самі здають по 500-600 гривень.

Нагадаємо, димлять, скриплять, відвалюються двері та колеса – стан київських маршруток.

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