KingTony Rally у Дніпрі: як змагались гонщики та хто переміг

Михайло за кермом десятки років, та на гонках він досі називає себе аматором.

Андрій у професійних гонках – третій рік. Дитяче захоплення перетворилось на справу життя.

Швидкісні траси чоловік долає на Опелі. Дніпровська дорога складна, але тут є ділянки, на яких можна розвинути швидкість до 150 км за годину.

А тут до заїзду готується команда Михайла Тонконогого. Гнатимуть чоловіки на вітчизняному ЗАЗі. На цій автівці їздять 6 років, позаду залишилась не одна складна траса.

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Під час ралі усі максимально сконцентровані, переймаються найменшим дрібницям. Від майстерності водія залежить життя двох людей.

Траса на цьому етапі особлива – ґрунтова, вона ідентична до турецької, де змагаються чемпіони світу.

Проте дніпровська – безпечна, тут немає ні дерев, ні стовбів. Є так звані “широкі зони”, де спортсмени можуть допуститися незначних помилок, що на загальний результат не вплинуть.

Ралі на серійних автомобілях – найпопулярніший вид аматорських гонок. Учасники змагаються на коротких “бойових” відрізках або заїздах на регулярність руху.

Та головне – правильне проходження маршруту за встановленим графіком. Наступний етап пройде в Черкасах.

До слова, Факти писали, що буде з цінами на бензин.

Опубліковано Червень, 11 в 12:02



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