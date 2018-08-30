Кінопрем’єри тижня: Екзотичне весілля, Не хвилюйся, він далеко не піде та Бобот і енергія Всесвіту

На екрани виходить одразу 6 нових фільмів і усі ці стрічки українці можуть побачити вже відсьогодні.

Екзотичне весілля

Найочікуваніша комедія серпня. Дівчину запросив на весілля її колишній наречений, його – зведений брат. У кожного з них свої плани на це свято. Ліндсі хоче, нарешті, поставити крапку у стосунках, а закостенілий холостяк Френк змушений приїхати до ненависного, але все ж родича. Ця дивна парочка буде протистояти сарказмом усім можливим веселощам, однак не все закінчиться так же цинічно, як починалося.

Не хвилюйся, він далеко не піде

Фільм заснований на реальних подіях. Розповідає про знаменитого карикатуриста Джона Каллахана. В 21 рік через аварію, він опинився прикутим до візка. Але зміг побороти трагедію й змінити своє життя. Почав малювати, хоч давалося це нелегко – доводилося тримати олівець двома руками. Зняв стрічку чотириразовий володар нагород Канського кінофестивалю – Ґас Ван Сент. Сценарій теж його рук справа.

Читайте: Оскар-2019: хто представлятиме Україну

Бобот та енергія Всесвіту

Це українське пригодницьке фентезі. Головний в ньому 12-річний хлопець, який мріє про пригоди. За іронією долі Вадик опиняється в центрі протистояння неземних сил і саме йому випадає честь рятувати людство від загарбників Землі.

До слова, Факти ICTV зібрали найбільш очікувані фільми осені.

Опубліковано Серпень, 30 в 11:16



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.