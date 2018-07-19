Кінопрем’єри тижня: Клуб 50 відтінків сірого, Таллі та Клуб молодих мільярдерів

Відсьогодні в український прокат виходить довгоочікувана біографічна драма Клуб молодих мільярдерів. Фільм заснований на реальних подіях, що відбуваються у вісімдесятих.

У центрі сюжету група молодих заможних хлопців з Лос-Анджелеса. Щоб здобути легкі гроші, вони організовують власну фінасову піраміду на кшталт МММ. Старт вражає, справи хлопців йдуть вгору, юнаки купаються у розкоші. Та після вбивства одного з інвесторів нахабний план зазнає фіаско.

В головних ролях знялися оскароносний Кевін Спейсі та Джеремі Ірвін. В прокаті й один з найскандальніших комедійно-драматичних фільмів Джейсона Райтмана Таллі з Шарліз Терон у головній ролі. До речі, заради цієї ролі іменита акторка набрала 23 кг, а після легко повернулась в свої ідеальні форми.

Головна героїня – багатодітна мати Марло, яку й грає Шарліз, отримує від брата сумнівний подарунок – молоду няню на ім’я Таллі. Приголомшена дивацтвами няні, Марло не одразу розуміє, яке щастя дісталося її дітям, та їй самій.

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Ще одна комедія Клуб 50 відтінків сірого. Це кумедна історія про чотирьох інтелектуалок, які дружать від самого дитинства. Та їхнє життя безповоротно починає змінюватись після того, як вони прочитали еротичний роман 50 відтінків сірого.

За скромного бюджету у 10 тис долл картина за 2 тижні світового прокату зібрала учетверо більшу касу. Серед кіно-новинок й авантюрна ретро-комедія Одного разу у Німеччині з володарем Срібного ведмедя Моріцем Бляйбтроєм в головній ролі. Події фільму відбуваються у Франкфурті у 1946-му.

Заповзятливий Давид і його друзі уникли жахів нацистського режиму і тепер мріють емігрувати до Америки. Коли заповітна мрія ось-ось стане реальністю, минуле Давида привертає увагу безкомпромісної представниці американських військ у Німеччині. Вона підозрює його у співпраці з нацистами і намагається вивести на чисту воду.

Режисер фільму Сем Ґарбарскі, відомий за гучною комедією Ірина Палм зробить це краще. Міжнародна прем’єра стрічки відбулася в рамках Берлінського кінофестивалю.

До слова, на сайті IMDB опублікували список з 10 найкращих фільмів і серіалів першої половини 2018 року.

Опубліковано Липень, 19 в 12:03



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