Кінопрем’єри тижня: Крістофер Робін, Mamma Mia! 2 та Шпигун, який мене кинув

Сімейний фільм, мюзикл та шпигунська комедія – такі фільми чекають на українського глядача на початку серпня.

Крістофер Робін

На прем’єру з дітьми можна вирушити вже сьогодні – на екрани виходить новинка від компанії Дісней – фільм Крістофер Робін. Це той самий господар знаменитого Вінні-Пуха. Тільки тепер уже дорослий – у нього родина та робота, яка відбирає майже весь час. І все б так і було, якби Крістофер Робін несподівано знову не зустрів Вінні. Давній друг має нагадати – нині дорослий заклопотаний чоловік – у душі все той же безтурботний хлопчик.

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Мамма мія!-2

Мюзикл Мамма мія!-2 – це – продовження знаменитого фільму 10-річної давнини. Софі – донька головної героїні Донни – вже виросла і вже не шукає батька. Натомість дізнається, що невдовзі сама стане мамою. Під враженнями від цієї новини і в очікуванні нової життєвої ролі, Софі розкриває для себе деталі шаленої молодості матері.

Шпигун, який мене кинув

Ще одна новинка наступного тижня на українських екранах – комедія під назвою Шпигун, який мене кинув. Фільм розповідає про те, як карколомно змінилося життя двох подруг – Одрі та Морган, коли виявилося, що хлопець першої – спецагент американської розвідки. Дівчатам доводиться відчути на собі всю романтику шпигунського життя – з погонями, стрілянинами та різними пригодами.

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Опубліковано Серпень, 02 в 11:02



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