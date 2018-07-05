Кінопрем’єри тижня: План втечі 2, Людина-мураха та Оса, Великий злий лис та інші історії

Бойовик План втечі 2 з Сільвестром Сталлоне в головній ролі, фентезі Людина-мураха та Оса від всесвіту Marvel та французький мультфільм Великий злий лис та інші історії, найкращий анімаційний фільм року за версією премії Сезар – головні кінопрем’єри тижня.

План втечі 2

Ефектні вибухи, стрімкі погоні, перестрілки та численні рукопашні бійки. Це головна кінопрем’єра тижня – напружений бойовик із улюбленцем мільйонів – Сільвестром Сталлоне в головній ролі фільму План втечі 2.

Світова кінозірка Сталоне без сумніву тут головна приманка. Але сюжет теж вартує уваги. Це другий фільм і він продовжує історію про талановитого аса з безпеки, який випробовує тюрми на надійність. У першій частині, яка вийшла 2013-го, головний герой перевіряв секретний каземат Гробниця і йому в цьому допомагав Арнольд Шварценеггер. Тепер же доведеться зруйнувати ще більш високотехнологічну в’язницю Аїд. Діяти Сталоне буде разом з Дейвом Батістою.

До речі, вже знята третя частина фільму. І у ній теж гратиме головна кінозірка 80-х та 90-х Сталлоне, хоч йому вже давно стукнуло за сімдесят.

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Людина-мураха та Оса

Відсьогодні, українські прихильники всесвіту Marvel зможуть оцінити подвиг супергероїв в новій роботі Людина-мураха та Оса.

Один з найдотепніших героїв Marvel Скотт Ленг, він же Людина-мураха – знову на супер завданні. Цього разу його союзник хоробра Оса. Вона новачок серед марвелівських героїв.

Якщо все пройде успішно, то їхня місія проллє світло на важливі події, що сталися у минулому.

Великий злий лис та інші історії

Буде що подивитися і маленьким глядачам, в український прокат виходить найкращий анімаційний фільм року за версією премії Сезар – Великий злий лис та інші історії. Це динамічна, наповнена жартами, пригодами та виснажливими подорожами трилогія, про життя безглуздих і кумедних мешканців однієї сільської місцевості.

Мультфільм мальований без 3D і спецефектів. Тож, ця авторська анімація, це ідеальний варіант для тих, хто любить старе гарне кіно.

До слова, Британська актриса Софі Тернер заявила, що заключний сезон Гри престолів стане найкривавішим і емоційним в історії серіалу.

Опубліковано Липень, 05 в 12:44



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