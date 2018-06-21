Кінопрем’єри тижня: У полоні стихії, Oscar Shorts і Здичавіла

Великі кінопрем’єри чекають на вас вже сьогодні. На вітчизняні екрани виходять У полоні стихії, Oscar Shorts, Німе дитя і Здичавіла.

У полоні стихії

Романтичний фільм-катастрофа У полоні стихії, заснований на реальних подіях від режисера стрічки Еверест. За сюжетом, Тамі і Річард познайомилися на Таїті і закохались один в одного та вирішили вирушити на яхті Тихим океаном.

Все йшло чудово, поки закохані не потрапили у потужний шторм.

Бальтасар Кормаку знімає вже другий фільм про природу, що перевіряє людські стосунки на міцність. І на думку критиків, непогано впорався із завданням. До речі, знімав фільм Роберт Річардсон, який співпрацював свого часу з Мартіном Скорсезе і Квентіном Тарантіно.

Oscar Shorts

Від сьогодні в прокат виходить колекція фільмів Oscar Shorts. В ній зібрані найкращі короткометражні картини року за версією найвідомішої кінопремії світу Оскар. Добірка з п’яти фільмів тривалістю в середньому 20 хвилин. Тож півтори години задоволення вам гарантовано.

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Німе дитя

Його головна героїня, 4-річна дівчинка, народилася глухою – вона живе у світі тиші. Несподівано з’являється соціальний працівник, який вчить її спілкуватися. Фільм заснований на реальних подіях і знятий мовою жестів.

В добірці і стрічка про Кенію. Протягом багатьох десятиліть ця африканська країна зазнавала нападів терористів. Режисер розповів про долю народу через історію простих людей, які подорожують автобусом.

Здичавіла

А від цього фільму-триллера у вас невпинно калататиме серце. Здичавіла – історія про 16-річну дівчину, яка виросла в повній ізоляції у лісовій хатині. Вона знала лише одного чоловіка, якого називала татом і нічого про навколишній світ, допоки її не знайшов місцевий шериф.

Тепер дівчина може розраховувати на захист. Тільки ось вона параноїдально боїться ночі. Бо тоді оживають жахливі монстри, які полюють на неї.

До слова, Студія Disney розповіла про дати виходу своїх фільмів.

Опубліковано Червень, 21 в 12:01



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