Кіра Найтлі і Морган Фрімен: трейлер нового Лускунчика

У мережі показали новий трейлер фільму Лускунчик з Кірою Найтлі.

Це стрічка-фентезі за казкою Ернста Гофмана і класичним балетом Петра Чайковського розповідає історію дівчини Кларі. Вона опиниться в чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві всіх королівств.

Дивіться: Кінопрем’єри тижня: Крістофер Робін, Mamma Mia! 2 та Шпигун, який мене кинув

Головна роль у новому Лускунчику дісталася 17-річній Маккензі Фой, більш відомій за фільмами Сутінки. Сага. Світанок і Інтер-стеллар. Допомагати їй долати труднощі будуть герої Кіри Найтлі і Моргана Фрімена.

А ось за перешкоди на шляху дівчини буде відповідати Хелен Міррен, якій дісталася роль головного антагоніста. Прем’єра картини у Сполучених Штатах відбудеться 2 листопада цього року.

До слова, американська кіноакадемія прийняла рішення заснувати нову номінацію премії Оскар – Краще популярне кіно.

Опубліковано Серпень, 09 в 14:39



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.