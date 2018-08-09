Кіра Найтлі і Морган Фрімен: трейлер нового Лускунчика
У мережі показали новий трейлер фільму Лускунчик з Кірою Найтлі.
Це стрічка-фентезі за казкою Ернста Гофмана і класичним балетом Петра Чайковського розповідає історію дівчини Кларі. Вона опиниться в чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві всіх королівств.
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Головна роль у новому Лускунчику дісталася 17-річній Маккензі Фой, більш відомій за фільмами Сутінки. Сага. Світанок і Інтер-стеллар. Допомагати їй долати труднощі будуть герої Кіри Найтлі і Моргана Фрімена.
А ось за перешкоди на шляху дівчини буде відповідати Хелен Міррен, якій дісталася роль головного антагоніста. Прем’єра картини у Сполучених Штатах відбудеться 2 листопада цього року.
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