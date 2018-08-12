Клаптик Парижу та унікальний став: ціни та що подивитися у Тернополі

Тернопіль має унікальний став, старовинні замок та собор, красивий театр і навіть клаптик Парижа. А від спеки врятують численні парки та фонтани.

Головна тутешня окраса ще досі не отримала своєї назви, тому місцеві називають її просто – Тернопільський став. Поруч є і власні Єлисейські поля – молодь називає ці алеї клаптиком Парижа.

Тут чимало церков, куди варто заглянути. Архітектурна родзинка Кафедральний собор на майдані Волі. Одна із найстаріших будівель міста з готичними шпилями й унікальним внутрішнім розписом.

Дивіться: Безкоштовний тур в Європу: як доїхати та де жити

У Тернополі можна знайти хостели, квартири та готелі від 150 гривень за добу. Колоритних тернопільських кнайп доволі багато. Пройти повз них просто неможливо.

Місцевий електротранспорт має власний флот. Неймовірна подорож коштуватиме усього 25 гривень.

Раніше Факти ICTV писали про те, як правильно виходити з відпустки – 5 порад, як не підірвати психіку та працювати із задоволенням.

Опубліковано Серпень, 12 в 19:59



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.