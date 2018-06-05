Книга Дена Брауна українською Джерело: головоломки, смертельні сутички і втечі
На Книжковому Арсеналі презентували український переклад бестселера американського письменника Дена Брауна Джерело. Це продовження пригод головного героя Кода да Вінчі – професора Ленгдона.
У книзі чимало послань. Звідки ми походимо і куди прямуємо. Та основа – це питання чи Бог і релігія виживуть у часи науково-технологічних досягнень. Чи ми почнемо втрачати ці поняття.
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Головоломки, смертельні сутички і втечі. Читач дізнається про штучний інтелект, сучасне мистецтво і незвідані місця Іспанії. А ще Браун приховав у своїй розповіді – фейкові новини. Хотів привернути увагу до небезпечної тенденції.
Бестселер представили у формі величезного торта. Джерело розлетілося книгарнями. Видавці – отримали 8 тисяч передзамовлень.
До слова, у Києві пройшов міжнародний хакатон.