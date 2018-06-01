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Книжковий Арсенал 2018: як потрапити та топ-10 книжок

На Книжковому Арсеналі навіть можна поспілкуватися із письменниками і дізнатись про всі новинки. Видавці кажуть,  хоч вхід і не дешевий, та на ярмарку можна заощадити від 15% до 30% вартості чтива.

Книги продають за ціною виробника. Багато книжок можна першими купити прямо тут. Серед топ-10 – найочікуваніших за версією  журналу Новое время – автобіографія епатажного перформера Марини Абрамович, яка нещодавно з аншлагом провела лекцію у столиці. Пройти крізь стіну – це розповідь про її життя, біль та любов.

Шукачі щастя звертають увагу на Маленьку книгу Люке. Її автор датчанин Марк Вікинг досліджує щастя в однойменному інституті. Він спостерігав за жителями різних країн світу і саме від них учився радіти життю.

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У топ-10 і книга Франческа Меландрі Вище від моря. Це психологічна драма про матір п’ятьох дітей, яка приїхала відвідати у в’язниці свого чоловіка, колишнього викладача історії і тюремного наглядача.

Дивіться, як відкривали Книжковий Арсенал 2018 – тут.

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