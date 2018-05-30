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Книжковий Арсенал у Києві: тисячі новинок на будь-який смак

Сьогодні у Києві відкривається Книжковий Арсенал, який збере понад 200 українських письменників і сотню закордонних.

Саме тут усі відомі видавництва виставлять свої найкращі новинки.

Будуть організовані тематичні панелі.

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На цей захід збереться найбільша кількість іноземних учасників, їх буде 107.

Вчора Факти ICTV писали про 11-річного художника, який підкорив Європу.

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