Колапс у Жулянах: сьогодні вже скасували 3 і перенесли 1 рейс Bravo Airways

У столичному аеропорту Жуляни з суботи – колапс. Через затримку та скасування рейсів сотні пасажирів не могли вчасно ані виїхати на відпочинок, ані повернутися з нього. Найпроблемніша авіакомпанія Bravo Airways.

Рейс до Батумі що мав вилетіти 30-го числа, відправили вчора. Його постійно переносили на 2-3 години. Ні Bravo Airways, ні представники летовища причини затримок не повідомили. Як зранку розповіли Фактам, у Жулянах нарешті прилетів і зворотній рейс – вночі з Грузії повернулися українці, які мали бути вдома 30-го червня. Сьогодні вже скасували 3 та перенесли 1 рейс Bravo Airways.

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Українці не можуть дістатися до Києва також з летовищ Тель-Авіва та Шарм-ель-Шейха. Величезна кількість наших громадян застрягли у Тунісі. Усе, нібито через фінансовий конфлікт між авіаперевізником Bravo Airways і туроператором Oasis. Нині, обіцяють спершу вивезти людей, а вже потім з’ясовувати хто винен. Не кращий сервіс надала і молода авіакомпанія Ernest.

Кількасот пасажирів майже 2 доби не могли вилетіти з італійського Неаполя до української столиці. Щоправда, авіаперевізник поселив людей у готель та нагодував. Сьогодні українці повернулись додому. Кажуть домагатимуться компенсації.

До слова, затримка або скасування рейсу: що робити і як отримати компенсацію.

Опубліковано Липень, 02 в 14:12



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