Колекція, що приваблює тисячі туристів – на Сумщині чоловік зібрав 50 ретроавто
Збирати ретро техніку Віталій почав 15 років тому, коли померла дружина. Каже, треба було знайти хобі, аби не зламатися. Один із перших у колекції – мотоцикл 1960 року випуску.
Ретро-машини та мотоцикли колекціонер шукає по всій Україні. Одні забирає з металобрухту, інші викуповує у господарів. Потім місяцями ремонтує.
За 15 років вдалося назбирати колекцію із 52 мотоциклів та 11 автівок. Усі – з минулого століття. Для техніки колекціонер спеціально звів окремий ангар.
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Найстарший із ретро-карів – 401-ий Москвич. Він уперше виїхав на дороги ще у 1952 році.
Подивитися на унікальну колекцію жителя невеликого села приїздять не тільки з інших міст України а з з-за кордону. Вже були туристи з Норвегії, Польщі, Німеччини, Австрії.
Сьогодні ж у Віталія гості з Аргенти – Крістіан, Марина та їх донька Мілана. Разом із ними колекціонер обходить свої володіння. Дружина ледве встигає передавати емоції чоловіка.
Гість із Аргентини радить Віталію брати гроші з відвідувачів, бо мовляв подивитися є на що. Та колекціонер навідріз відмовляється. Каже, його тішить не заробіток, а позитивні емоції людей.
До слова, українець створив унікальний ретро-електрокар.