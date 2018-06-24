Колекція, що приваблює тисячі туристів – на Сумщині чоловік зібрав 50 ретроавто

Збирати ретро техніку Віталій почав 15 років тому, коли померла дружина. Каже, треба було знайти хобі, аби не зламатися. Один із перших у колекції – мотоцикл 1960 року випуску.

Ретро-машини та мотоцикли колекціонер шукає по всій Україні. Одні забирає з металобрухту, інші викуповує у господарів. Потім місяцями ремонтує.

За 15 років вдалося назбирати колекцію із 52 мотоциклів та 11 автівок. Усі – з минулого століття. Для техніки колекціонер спеціально звів окремий ангар.

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Найстарший із ретро-карів – 401-ий Москвич. Він уперше виїхав на дороги ще у 1952 році.

Подивитися на унікальну колекцію жителя невеликого села приїздять не тільки з інших міст України а з з-за кордону. Вже були туристи з Норвегії, Польщі, Німеччини, Австрії.

Сьогодні ж у Віталія гості з Аргенти – Крістіан, Марина та їх донька Мілана. Разом із ними колекціонер обходить свої володіння. Дружина ледве встигає передавати емоції чоловіка.

Гість із Аргентини радить Віталію брати гроші з відвідувачів, бо мовляв подивитися є на що. Та колекціонер навідріз відмовляється. Каже, його тішить не заробіток, а позитивні емоції людей.

До слова, українець створив унікальний ретро-електрокар.

Опубліковано Червень, 24 в 15:56



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