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Колівінг у США: що це таке та хто може користуватися

У США стає дедалі популярнішим проживання за принципом співіснування – колівінгу.

Це будинки, мешканці яких, маючи власні спальні та вбиральні, ділять між собою кухню, вітальну та інші спільні приміщення.

Третя за розміром компанія на ринку колівінгів у Нью-Йорку Outpost Club була заснована трьома українцями всього півтори роки тому.

Первісний капітал – власний.

Таїса поселилася в одному з 8 будинків компанії Outpost Club у Брукліні. Співвласник компанії, Сергій, каже, Таїса – їхній типовий клієнт. Це люди віком від 25 до 40 років, які міняють роботу чи кар’єру, переїздять у нове для себе місто чи країну. Термін контракту – від місяця до року.

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Головне, каже Сергій, цей досвід дає людям те, чого так бракує у сучасному світі – звичайного людського спілкування.

Спільне дозвілля співмешканців – баскетбол, йогу, походи в музеї та вечірки – організує лідер будинку, який також тут мешкає.

Аби уникнути найбільшої проблеми – чия черга мити кухню – спільні приміщення двічі на тиждень прибирає клінінгова компанія. У разі конфлікту між мешканцями, вирішувати його допомагає лідер будинку.

До слова, у США бракує сезонної робочої сили. Низка бізнесів по всій країні – від готелів до крабових ферм – страждають через нові імміграційні обмеження адміністрації Трампа.

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