Коли відремонтують ваш будинок – дізнатися за хвилину. Проект Валерія Веремчука у Нових лідерах

Уявіть: будинок, у якому ви мешкаєте, і який у власності міста, буквально тріщить по швах. Ви свідомий громадянин і хочете дізнатися, чи запланували його ремонт найближчим часом та чи виділили кошти.

Не можете достукатися до очільника райадміністрації, а у відповідь на телефонні дзвінки вам велять писати звернення або запит. Знайомо? Інформація, здавалось би, публічна, проте, на шляху до неї – сім кіл пекла. Над тим, аби спростити марудну справу й наблизити владу до громади бодай у своєму місті, працює львів’янин Валерій Веремчук.

Він учасник проекту Нові лідери. Розробив онлайн-платформу, яка допоможе відстежити кожну бюджетну гривню.

Коли на вашій вулиці нарешті облаштують дитячий майданчик, чому зволікають і скільки це коштуватиме?

Аби отримати відповіді, доведеться оббігати не один чиновницький кабінет або чекати реакції на запит. І потрібно ще знати, кого питати. Як зробити це за кілька хвилин і без зайвих нервів – знає львів’янин Валерій Веремчук. Він разом із командою розробляє інтерактивну платформу, де можна буде легко дізнатися на що були спрямовані бюджетні гроші.

Достатньо лише знайти на карті об’єкт, який вас цікавить, і натиснути на позначку.

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Система показує – хто ремонтував об’єкт і навіть вказує контакти. Те, що Валерій демонструє, поки прототип бюджетної карти. Його розробили торік.

Із цим задумом він і потрапив до другого туру проекту Нові лідери. Нині планує вдосконалити ідею. Каже, аналізуючи дані, громада зможе контролювати діяльність чиновників. Це стимулюватиме владу бути прозорішою.

Сам же, окрім політики, працює там, де затягувати ніяк не можна – у команді волонтерів. Домовляється з благодійниками з-за кордону. Разом передають у лікарні й шпиталі дороге медичне обладнання.

Функціональне ліжко-трансформер коштує майже 3 тис. євро. Схожих у львівські лікарні торік, доставили понад 4 сотні. Із складу у медзаклади поїдуть якісні тумбочки, тренажери, інвалідні візки й туалети. Усе від австрійських благодійників.

У майбутньому, в межах проекту, Валерій Веремчук прагне укомплектувати і базу активістів, які покращуватимуть життя громади локально – на рівні мікрорайонів чи навіть кварталів. Бо впевнений, великі справи починаються із малих кроків.

До слова, дешеве паливо для всіх – проект Алли Гонтар в Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 05 в 11:43



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