Коли з вулиць України зникне металобрухт та хто прибере іржаві авто

Плямами крові та розкиданими вулицею осколками, так завершилися дитячі ігри 14-го червня. Четверо малюків опинилися у лікарні. Найбільше дісталося 5-річному хлопчику. Він ледь не втратив зір. Жителі ж навколишніх кварталів і досі не можуть оговтатися. Тож дітей не підпускають до машин навіть на гарматний постріл.

Районні чиновники разом з Дорсервісом та патрульною поліцією нарешті заворушилися – поїхали шукати покинуті машини аби потім, як анонсував мер столиці Віталій Кличко, евакуювати іржавий мотлох на штрафмайданчики, а згодом здати на металобрухт. Факти вирішили перевірити як це відбуватиметься. Перша покинута автівки, вантажівка стоїть біля дитячого садочка вже понад півроку.

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Та поки що справа з місця не зрушила : поговорили, вирішили, що з проблемою треба боротися, але хто має це робити – загадка. Райадміністрація перекидає справу на Дорсервіс. Там теж не беруться вивозити безгосподарний брухт, який місяцями іржавіє поблизу дитячих майданчиків. Мовляв, не їхня то справа.

Поліцейські не менш драматично розводять руками, у них немає повноважень евакуювати машину.

Максимум, що можуть в цьому випадку копи – пробити власника за номерами та провести виховну бесіду. Голосно анонсовані перевірки триватимуть до 2-го липня, але найвірогідніше машини так і лишаться на своїх місцях. Чиновники кажуть, треба зібратися за столом перемовин представникам місцевих громад, поліції, райадміністрацій і поговорити.

До слова, трухляві ліжка і рій мух. Умови у психоневрологічному інтернаті на Львівщині.

Опубліковано Червень, 19 в 14:58



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