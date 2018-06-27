Колиски надії: Фонд Віктора Пінчука врятував 2,5 тис малюків

У світі щороку 15 млн дітей народжуються передчасно, і ця кількість росте. Схожа тенденція і в Україні. Таким малюкам часто дають невтішні прогнози. Тому для них критично важливою є своєчасна допомога лікарів та наявність сучасного обладнання для реабілітації. Яке є далеко не в усіх українських лікарнях.

Одним зі взірцевих закладів є Житомирський обласний перинатальний центр. Тут часто роблять, здавалося б, неможливе та рятують діток навіть з критично низькою масою тіла. Вже 10 років тут працює центр Колиски надії, відкритий Фондом Віктора Пінчука.

У цих стінах п’ятирічна Марійка почувається ніби вдома. Медиків завжди зустрічає з обіймами та усмішкою і часто навідується до них у гості. 5 років тому саме тут дівчинці врятували життя.

Марійка народилась на 25-му тижні вагітності – її масу тіла класифікували як критично низьку. виходити таких діток вкрай тяжко – вони зовсім не вміють самостійно дихати, тримати тепло і їсти. Але лікарям це вдалося.

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Усього за понад 10 років роботи житомирського центру Колиски надії врятували майже 2,5 тис малюків. Таких показників досягли зокрема сучасному обладнанню, яке надав Фонд Віктора Пінчука. Найперша і найголовніша домівка для передчасно народженого малюка – бокси. Тут його бережуть від світла, підтримують оптимальну температуру, вологість повітря та усіляко допомагають немовляті розвиватися.

До житомирського центру Колиски надії з’їжджаються породіллі з усієї області – за період співпраці Фонд Віктора Пінчука інвестував сюди понад 7 млн грн. За технічним забезпеченням Житомирський заклад став взірцем для інших перинатальних служб країни. Сучасне обладнання дає змогу піклуватися про кожного передчасно народженого малюка індивідуально, на кожному етапі його розвитку.

Усього по Україні нині працюють 33 центри надання допомоги новонародженим Колиски надії. Завдяки яким урятованих дітей понад 40 тис.

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Опубліковано Червень, 27 в 18:04



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