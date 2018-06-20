Команда Формули 1: Shell влаштували запальне шоу у Києві

До Києва лише на день завітала одна з найславетніших команд Формули 1. Організатором запального шоу стала компанія, яка є давнім паливним партнером гарцюючих жеребців.

Зараз час представити в Україні нове покоління пального. Компанія Shell витратила більше 5 років на розробку та тестування нового покоління V-Power з новою проривною технологією.

Найвідоміший пілот Марк Жене після заїзду пройшов повне коло траси, вітав глядачів та роздавав автографи, чим шалено порадував фанатів. Усі охочі могли на власні очі побачити показові дрифти у виконанні відомого автогонщика.

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Крім вміння та вправності самого пілота, у гонках перемагає той, в кого ефективніше працює двигун. Велику роль відіграє склад та якість пального, тому компанія Shell є партнером їхньої команди протягом багатьох років.

Запальне шоу стало незабутньою подією для тисяч киян та гостей міста. Організатори підготували для відвідувачів шоу і багато цікавого. Свою майстерність продемонстрували мото- та вело-байкери. А на додаток до реву моторів, гарний настрій глядачів підтримували зі сцени артисти.

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Опубліковано Червень, 20 в 10:21



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